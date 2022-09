Umarł król, niech żyje król! Peja na Piłsudskiego, jazz na Węglinie

"Sieroty" po Graffiti mogą w końcu odetchnąć z ulgą – legendarny klub wprawdzie nie powstał z martwych, ale na jego miejscu wyrosła Fabryka Kultury Zgrzyt (która do Koziego Grodu przeniosła się z Ciechanowa). Po raz pierwszy otworzy swoje bramy już w ten piątek (godz. 20), a zainauguruje nie byle kto, bo Rychu Peja we własnej osobie. Do Lublina przybędzie w ramach trasy „Na legalu Tour 2022”, a jego występ poprzedzi gig Slums Attack.

Mocnego rockowego kopniaka zaserwuje nam dzień później Illusion, które w Lublinie świętować będzie swoje 30-lecie. Zespół dowodzony przez Tomasza "Lipę" Lipnickiego jest w formie i w Zgrzycie na pewno to udowodni!

Zmiana nastroju nastąpi w niedzielę – nie będzie głośno, ale za to będzie śmiesznie. Abelard Giza w najnowszym programie stand-up opowie nam o tym, kto stoi na drodze do stworzenia "nadczłowieka", po co uczyć się jak zabić jeża i co powiedział Cezar przed śmiercią.