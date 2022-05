UMCS otworzył nową przestrzeń dla studentów z zagranicy. Zaprasza do Welcome Center UMCS

Kenia, Tanzania, Zimbabwe, a także Ukraina, Hiszpania i Włochy – m.in. z tych krajów przyjeżdżają młodzi ludzie, żeby podjąć studia na UMCS-ie. Od wczoraj pierwsze kroki w swojej studenckiej przygodzie mogą kierować do Welcome Center mieszczącego się w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej uczelni przy ul. Radziszewskiego.

– Jako uniwersytet od wielu lat stawiamy na umiędzynarodowienie: w sferze studenckiej, dydaktycznej, ale również chcemy ściągać pracowników naukowych z całego świata. Welcome Center jest nowym i ważnym punktem na mapie kampusu uniwersyteckiego. Tego typu placówki są standardem na nowoczesnych uniwersytetach, więc nadrabiamy zaległości – twierdzi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS-u.

Welcome Center to jedno pomieszczenie biurowe. Na stałe są tam zatrudnieni dwaj absolwenci uczelni: Maciej Cieciora i Ainebyona Karokora Robert z Tanzanii. Będą koordynować działania skierowane do studentów z zagranicy.