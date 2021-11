Unikatowy rezerwat przyrody „Nad Tanwią”. Miejsce, w którym od razu można się zakochać, nawet... bez pomocy czarodziejskiego źródełka Bogdan Nowak

„Jeżeli chłopak z dziewczyną, w słoneczny poranek lub w księżycową wiosenną noc, napiją się wody ze źródła, to zakochają się w sobie wzajemnie, a ich miłość będzie trwała do końca życia” – głosi jedna z roztoczańskich legend. Musi to się jednak stać przy „źródełku miłości”. Bije ono w zboczu jednej z dolin unikatowego rezerwatu „Nad Tanwią”. To niezwykłe, piękne miejsce. Można się w nim łatwo zakochać nawet bez pomocy czarodziejskiego źródełka.