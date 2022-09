Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie jest liderem w leczeniu Zolgensmą. Lek podano 34. dzieciom

Proszę powiedzieć, najbardziej ogólnie, tak żeby przysłowiowy Kowalski zrozumiał, na czym polega SMA?

SMA to choroba nerwowo-mięśniowa, której istotą jest stopniowy zanik mięśni spowodowany brakiem białka, które odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśni. W przebiegu choroby obumierają komórki nerwowe za pośrednictwem których sygnały przekazywane są do mięśni. Z kolei sam brak białka wiąże się z mutacjami genu odpowiedzialnego za jego produkcję. Stopniowy zanik mięśni, u nieleczonych pacjentów, prowadzi do utraty zdolności oddychania czy poruszania się. Ze względu na ciężkość choroby SMA możemy podzielić na IV typy.

Co jest podłożem SMA?

Rdzeniowy zanik mięśni ma podłoże genetyczne. Aby rozwinęły się objawy choroby u dziecka oboje rodzice muszą być nosicielami wadliwego genu. Ponieważ dziedziczenie ma charakter recesywny ryzyko rozwoju choroby u dziecka wynosi 25%.

Jaka jest statystyka zachorowalności na SMA wśród polskich dzieci?