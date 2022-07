Uniwersytet Medyczny otworzył szkołę rodzenia. Kursy ruszą we wrześniu

Skorzystać z niej będą mogły wszystkie pary oczekujące dziecka – kobiety po 24. tygodniu ciąży, ale także po porodzie. Tematyka zajęć ma być rozległa, tak jak rozległe są przygotowania do przyjęcia nowego członka rodziny. Właśnie dlatego w skład prowadzących zajęcia weszli przedstawiciele różnych dyscyplin medycznych: położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, ginekologii, psychologii, a także dietetyki. Ich misja jest jedna: rozwiać maksymalnie dużo wątpliwości przyszłych rodziców i ułatwić im początki nowego rozdziału życia.

– Koncentrujemy się na okresie ciąży: przygotowaniu, postępowaniu, stylu życia w tym czasie, co jest szczególnie ważne. Jeśli chodzi o sam poród, powiemy, jak rozpoznać, że już się rozpoczął, jak kobieta może się w niego aktywnie zaangażować. Będziemy uczyć technik oddychania i relaksacyjnych. Następny punkt to połóg, opowiemy o zmianach emocjonalnych w tym okresie, omówimy, jak bezpiecznie wrócić do formy po ciąży – wylicza dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prodziekanka Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierowniczka Szkoły Rodzenia Uniwersytetu Medycznego.