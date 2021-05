Uniwersytet Medyczny w Lublinie wybuduje parking wielopoziomowy przy ul. prof. Antoniego Gębali

Nowy parking to inwestycja ważna zarówno dla uczelni, jak i całego miasta, która uzupełni braki postojowe w rejonie zlokalizowanych w pobliżu dwóch dużych szpitali: SPSK4 i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz licznych budynków uczelni.

Inwestycja zostanie oddana do użytku za ok. 15 miesięcy. Najdłużej potrwa pierwszy etap, czyli formalności i dokumentacja, bo sama budowa to już kwestia kilku miesięcy.