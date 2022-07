Uniwersytet Przyrodniczy może działać na zlecenie USA. Uczelnia znalazła się w specjalnej bazie danych

Witryna zbiera informacje o podmiotach, których działalność może być dofinansowywana z pieniędzy publicznych, w tym grantów. Poza tym znajdującym się w bazie firmom i instytucjom rząd USA może zlecać zamówienia na dostawy. Uniwersytet Przyrodniczy jest pierwszą uczelnią w Lublinie, która widnieje w domenie, oraz jedną z niewielu w kraju. Jak się tam znalazła?

– Mamy nawiązaną współpracę z instytucjami naukowymi w Stanach Zjednoczonych. W ich ramach chcielibyśmy realizować projekty badawcze, ale żeby otrzymać na to dofinansowanie, nasza uczelnia musiała figurować w oficjalnej bazie służącej do dystrybuowania pieniędzy publicznych. Współpraca jest przede wszystkim po to, żeby działać w zakresie naukowo-badawczym, ale jednocześnie pewnie będziemy mieć oczy szeroko otwarte, jeśli pojawią się zamówienia badawczo-rozwojowe, które nasz uniwersytet mógłby świadczyć – przekonuje Marlena Wosiak, koordynatorka Biura Projektów Międzynarodowych uczelni.