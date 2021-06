Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie wyklucza. Uczelnia rozpoczyna współpracę z PFRONem

Podpisane porozumienie zakłada przede wszystkim wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia, a także wsparcie merytoryczne studentów i doktorantów piszących prace dyplomowe dotyczące m.in. zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Umowa związana jest również z przygotowaniem i realizacją programu „Uczelnie otwarte dla osób niepełnosprawnych”.

– Głównym celem umowy, którą podpisaliśmy, jest uczynienie uczelni bardziej dostępną dla studentów i pracowników niepełnosprawnych. Takie możliwości są na uniwersytecie i chcemy, żeby były realizowane – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Już od dłuższego czasu podejmujemy działania, które dążą do tego, by ułatwić studentom z pewnymi niepełnosprawnościami czy dysfunkcjami funkcjonowanie w naszej uczelni. To m.in. budowa wind i podjazdów, ale również odpowiednie doposażenie sal, żeby było to dla nich wygodne – powiedział prof. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i podkreślał, że uczelnia stara się w ten sposób być miejscem przyjaznym dla wszystkich.