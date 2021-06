Upał rozpieszczał lublinian. Bardzo gorąca galeria z centrum miasta. Zobaczcie Marta Grabiec Łukasz Kaczanowski

Pierwszy upalny weekend tego roku bardzo ucieszył mieszkańców. Choć żar lał się nieba, a temperatury sięgały nawet 30 stopni to na lubelskich ulicach można było obserwować uśmiechnięte twarze i lody w rękach. Każdy szukał ochłody na swój sposób. Jak co roku dzieci wskakiwały do fontanny, a rodzice popijali w cieniu mrożone kawy. Prawdziwie letnia pogoda będzie nam towarzyszyć przez najbliższy tydzień. Niestety, po tak upalnych dniach będą nas czekały burze, a w następny weekend lekkie ochłodzenie. Na razie możemy się cieszyć piękną pogodą! Zapraszamy do oglądania gorącej galerii z centrum Lublina! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.