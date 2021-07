Urojona wolność ulicznych histeryków

Gregorio Allegri, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku włoski kompozytor i śpiewak, od 1629 roku związany był z kapelą papieską przy Kaplicy Sykstyńskiej. Skomponował dla niej 9-głosowe „Miserere”, czyli Psalm 51. Utwór był przeznaczony do wykonywania tylko jeden raz w roku – w okresie Wielkiego Tygodnia – i tylko w Kaplicy Sykstyńskiej. Rękopis utworu był pilnie strzeżony w archiwum Kaplicy, nie wolno go było kopiować, wynosić ani rozpowszechniać pod groźbą ekskomuniki. Pod koniec XVII wieku Święty Cesarz Rzymski Leopold I Habsburg, znany ze swojego zamiłowania do muzyki (sam skomponował muzykę do 2 mszy, 5 requiem, 17 suit baletowych i 12 oratoriów) wyprosił u papieża kopię utworu, którą otrzymał.

Duże było jednak jego zdziwienie, gdy okazało się, że przekazana mu partytura nie była pełnym zapisem wykonywanego w Kaplicy Sykstyńskiej „Miserere”, a jedynie skrótem utworu. Praktyką było bowiem, że śpiewacy dodawali do prostego zapisu liczne ozdobniki – diminucje, a tego zabrakło w przekazanej Cesarzowi wersji. Sam akordowy szkielet utworu, zapisany przez Allegriego nie ma w sobie piękna, które zawarte jest w interpretacjach kantorów i chórzystów „Sykstyny”. We wspomnianym okresie powstały jeszcze dwie kopie utworu, otrzymali je król Portugalii i ojciec Jan Chrzciciel Martini, ale mieli z nich ten sam pożytek, co cesarz Leopold I. Kolekcjonerski.