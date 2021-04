Urok wiosny w lesie. Zobaczcie piękny wiosenny krajobraz w leśniowickim lesie. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Śpiew ptaków, ukwiecone runo leśne to pierwsze oznaki wiosny. Lasy to doskonałe miejsca by obserwować budzącą się do życia przyrodę. Zapach leśnych kwiatów unosi się w powietrzu, umilając wiosenne spacery. Zobaczcie, jak uroczo wygląda teraz las w gminie Leśniowice! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.