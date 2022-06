Urokliwe miejsce na Polesiu Lubelskim. Tu kwitną rumianki, a czas jakby zatrzymał się w miejscu. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas jakby zatrzymał się w miejscu. Tutaj w krajobrazie zabytkowych poleskich chałup, wśród rozległych łąk i pól turyści mogą odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku. Wokół cisza, słychać tylko brzęczenie pszczół, dookoła zieleń, kwitnące rumianki i stare, drewniane budynki charakterystyczne dla Polesia. To miejsce to Kraina Rumianku w miejscowości Hołowno, gm. Podedwórze w pow. parczewskim. Droga dojazdowa do tej unikatowej osady usłana jest łanami kwitnących rumianków.