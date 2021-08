Uwaga TVN!: Dzieci są zmuszane do żebrania na ulicy? „Zbierają nawet tysiąc złotych dziennie”

Latem każdego roku przez tak zwany Monciak w Sopocie przetaczają się tłumy turystów. Pojawiają się też dzieci, które zbierają pieniądze. - My od lat ich widzimy. Oni co roku w wakacje są. To są te same osoby. Masakra - mówi jeden z sopockich kelnerów. I dodaje: - Przychodzą tu żebrać, a nikt z tym nic nie robi. Tutaj jest monitoring, więc policja wie, co się dzieje, ale i tak nic sobie z tego nie robi.

Dzieci żebrzą na ulicach Sopotu

Udało nam się porozmawiać z jednym z żebrzących dzieci. Chłopiec poprosił o kupienie mu pizzy na wynos. Powiedział, że ma 13 lat i wszedł z reporterką programu "Uwaga TVN!" do restauracji. 13-latek powiedział, że na co dzień chodzi do szkoły w Rumunii, a do Polski przyjechał na wakacje. Podczas rozmowy powiedział, że wolny czas spędza w hotelu, w którym zatrzymał się z rodzicami.