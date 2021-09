Uwaga! TVN: Makabryczna zbrodnia w Pleszewie. Zemsta za pobicie matki?

Pani Anna i pan Paweł byli parą ponad rok. Feralnego wieczora mężczyzna chciał pojawić się na weselu swojego bratanka i złożyć mu życzenia, lecz nie został na nie zaproszony. Był pijany, uparł się i kazał pani Annie zawieźć go na imprezę.

– Paweł stał się agresywny w stosunku do mnie, nie wiem dlaczego. Popchnął mnie i wtedy się przewróciłam. Doznałam urazu ręki i nogi – opowiada kobieta.

Pani Anna postanowiła uciec i spędzić noc w domku na terenie ogródków działkowych. Po kilku godzinach dołączył do niej Paweł, jednak nie poszedł spać, lecz znów dostał napadu agresji.

- Pamiętam tylko obrazy. Wyzywał mnie od najgorszych, rzucał w różne miejsca działki, kopał, ubliżał. Pamiętam, że kilka razy próbowałam uciekać, a on mnie zatrzymywał. Wracał mnie i rzucał z powrotem. Nie wiem, jakim cudem udało mi się uciec. Uciekłam do mamy, do domu – opowiada.