VI Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Lubelskiego. Ludowcy wybrali szefa lubelskich struktur. Zobacz zdjęcia

– Powierzenie mi funkcji prezesa na kolejną kadencję to zaszczyt i zobowiązanie, które z dumą będę wypełniał – powiedział po wyborze Krzysztof Hetman. Chwilę przed głosowaniem przedstawił najważniejsze cele, jakie stawia sobie i partii na najbliższe lata.

– Chcę aby PSL miało konkretną ofertę programową, która sprosta oczekiwaniom mieszkańców naszego regionu. Taką ofertę będziemy wspólnie tworzyć – mówił.

Gościem zjazdu wyborczego PSL był prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że Lubelszczyzna to jedno z najważniejszych miejsc na mapie PSL. - Lubelszczyzna to bastion ludowców, miejsce gdzie ruch ludowy ma swoją wielką tradycję, ale też ma przyszłość. Gdzie łączy się przywiązanie do wartości patriotycznych z myśleniem o wspólnocie europejskiej. I udowadniamy to przez wiele lat – mówił Kosiniak-Kamysz.