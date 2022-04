Via Carpatia. S19: Minister Infrastruktury wskazał datę otwarcia odcinka Niedrzwica Duża–Kraśnik. Kiedy pojadą nim kierowcy?

Skrócił się czas podróży samochodem z Lublina do Rzeszowa W piątek (29.04) kierowcy wjechali na odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem o długości 8,2 km na terenie woj. podkarpackiego. To oznacza, że ostatnim budowanym fragmentem ekspresowej „dziewiętnastki” między Lublinem a Rzeszowem jest odcinek od Niedrzwicy Dużej do Kraśnika. Ile kierowcy będą musieli czekać jeszcze na jego otwarcie?

- Via carpatią pojedziemy w sposób niezaburzony z Rzeszowa do Lublina w drugiej połowie maja – zapowiada Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Za dwa, trzy tygodnie via carpatia, czyli droga szybkiego ruchu połączy dwie stolice wschodnich województw naszego kraju. Coś co 8 -10 lat temu było niemożliwe, dzisiaj staje się faktem – sekunduje Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Fragment S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem będzie miał 20 km. Trasa ma dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Zlecenie obejmuje ponadto budowę czterech wiaduktów na drodze ekspresowej i dwóch kładek dla pieszych nad tą trasa. A także ośmiu wiaduktów dla dróg, których przebieg przecina się z S19, mostu na drodze ekspresowej oraz dwóch przejść dla dużych zwierząt.