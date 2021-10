Vintage nadal w modzie! Targ staroci znów zawitał do Świdnika. Zobacz zdjęcia Agnieszka Szymuś

Vintage jest nadal w modzie. Wiedzą o tym świdniczanie oraz sprzedawcy "przedmiotów z historią", którzy coraz chętniej odwiedzają Świdnik. Druga odsłona giełdy staroci odbyła się w sobotę (9.10) na terenach przyległych do urzędu miasta. Wystawcy dopisali, dzięki czemu mieszkańcy mogli wybierać pomiędzy pięknymi przedmiotami, wystawianymi na ok. 80 stoiskach. Kolejna taka impreza odbędzie się już 13 listopada. Tymczasem, zachęcamy do obejrzenia galerii z październikowego wydarzenia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.