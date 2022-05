W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dobiega końca kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW

Jakie warunki powinien spełnić rolnik, by móc ubiegać się o dopłaty bezpośrednie za 2022 rok?

Rolnik musi mieć przynajmniej 1 ha użytków rolnych a zgłoszone do płatności grunty muszą być w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2022 roku. Rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej. Jeśli zaś rolnik stara się o przyznanie płatności związanej do zwierząt, wystarczy, że wnioskuje o wsparcie w wysokości minimum 200 euro. Podobnie jak w latach poprzednich w ramach jednego wniosku o przyznanie płatności można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie oraz o płatności obszarowe finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, czyli płatności: ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, dobrostanowe czy związane z zalesianiem.