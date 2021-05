W czerwcu kierowcy mają wjechać na dwa odcinki trasy S19 budowanej na południe od Lublina. Kiedy zaczną korzystać z pozostałych czterech?

W czerwcu kierowcy mają wjechać na pierwsze dwa odcinki „lubelskich” fragmentów trasy S19. Chodzi o obwodnicę Janowa Lubelskiego oraz odcinek od Janowa Lubelskiego do granicy województwa podkarpackiego. To prawie 15 kilometrów trasy ekspresowej. Między Lublinem a lasami janowskimi prace trwają na sześciu odcinkach o łącznej długości 75 kilometrów.

Prace przy budowie obwodnicy Janowa Lubelskiego ruszyły na początku września 2019 r. – Roboty są wykonane w 99,5 procentach – informuje Piotr Mazur, kierownik budowy z firmy Mota-Engil Central Europe.

Obwodnica Janowa Lubelskiego będzie miała 6,4 km długości. Powstaną na niej węzeł Janów Lubelski Północ, węzeł Janów Lubelski Południe, Miejsce Obsługi Podróżnych Janów Lubelski (po obu stronach drogi), 3 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 1 wiadukt nad drogą ekspresową, 1 most, 5 przejść dla małych zwierząt, 3 przepusty dla płazów. Budowa kosztuje 148,5 mln zł.

- Trwają już prace odbiorowe – mówi Mazur. Dla kierowców oznacza to jedno: wkrótce wjadą na obwodnicę. Może to nastąpić jeszcze w czerwcu. - Przejazd przez Janów Lubelski od lat był wąskim gardłem na trasie między Lublinem a Rzeszowem. W połowie roku się to zmieni. Jednocześnie kierowcy powinni zacząć korzystać z kolejnego odcinka S19, czyli fragmentu między Janowem Lubelskim a lasami janowskimi – zapowiada Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek od obwodnicy Janowa Lubelskiego do granicy województwa ma 8 km długości. Prace wykonuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. – Zaawansowanie jest na poziomie ponad 90 procent – wskazuje Minkiewicz. Do wykonania zostało m.in. oznakowanie poziome na jezdni. Ale nie tylko. Trzeba też skończyć prace przy przejściu dla zwierząt na wysokości lasów janowskich. Roboty przy tym obiekcie potrwają nawet do końca roku. A to oznacza, że ruch na tym odcinku będzie dopuszczony w trybie tymczasowym. – Kierowcy będą musieli się poruszać z prędkością mniejszą niż 120 km/h przewidzianą dla tras ekspresowych – wyjaśnia Minkiewicz.

Budowa tego fragmentu ekspresówki kosztuje 183,6 mln zł.

Strabag i Strabag Infrastruktura Południe budują też fragment drogi między Kraśnikiem a obwodnicą Janowa Lubelskiego (18 km, koszt 390 mln zł.).

- Kończymy roboty ziemne, ich zaawansowanie jest na poziomie 95 procent. Trwają prace przy obiektach inżynierskich, których będzie 19, układana jest nawierzchnia jezdni – zużyliśmy do tej pory 220 tysięcy ton asfaltu – wylicza Bogdan Cencek, kierownik budowy z firmy Strabag. Na tym fragmencie konstrukcja trasy jest wykonana na odcinku 15,5 km. Warstwa ścieralna, czyli ta do której bezpośrednio dotykają koła jadącego auta, jest ułożona na długości 4,5 km. - Prace potrwają do końca tego roku – ocenia Cencek.

Również do końca roku mają być wykonane dwa kolejne odcinki S19 budowane między Lublinem a Kraśnikiem. Chodzi o fragment od obwodnicy Lublina do Niedrzwicy Dużej (ok. 20 km) oraz obwodnica Kraśnika (10 km). – Odcinek między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem będzie gotowy w drugim kwartale 2022 r. Termin został wydłużony m.in. z tego powodu, że wykonawca natrafił podczas prac ziemnych na skalisty grunt – tłumaczy Minkiewicz.

Budowa 42 km ekspresówki od Lublina do Kraśnika pochłonie 1,13 mld zł. Trasa S19 jest częścią transeuropejskiej drogi Via Carpatia, która połączy Bałtyk z Morzem Śródziemnym. Na terenie woj. lubelskiego powstanie ok. 200 km drogi. Szacowany koszt inwestycji to 6,4 mld zł.

Nieletni za kółkiem? Są warunki