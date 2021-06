W czerwcu w Lublinie wielka akcja anty-komar. Obejmie zasięgiem 280 hektarów terenów zielonych. Mamy listę miejsc

Odkomarzaniem zostaną objęte tylko tereny należące do miasta: skwery, parki, zieleńce, ścieżki rowerowe. Łącznie mają 280 hektarów powierzchni. Akcja (oba etapy) ma kosztować ponad 130 tys. zł (233 zł brutto za hektar).

Akcja-komar w Lublinie. Lista miejsc

Ratusz podał skróconą listę terenów, gdzie zwalczane będą komary. Znalazło się na niej:

sześć parków: Abramowicki, Jana Pawła II, Ludowy, Rury, Zawilcowa, Ogród Saski,

tereny nad Zalewem Zemborzyckim: Słoneczny Wrotków i okolice, m.in. Ośrodek Dąbrowa, ścieżka rowerowa dookoła akwenu oraz Ośrodek Graf Marina

błonia przy zamku,

pl. Litewski,

ścieżka rowerowa od Dworku Grafa do ul. Żeglarskiej.

- Miasto nie ma możliwości odkomarzania terenów, które nie są w jego administracji, np. osiedli mieszkaniowych. By poprawić komfort życia mieszkańców, zarządcy nieruchomości i właściciele prywatnych działek mogą to zrobić we własnym zakresie – mówi Głazik.