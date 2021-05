W czwartek Muzeum Wsi Lubelskiej zwiedzisz za darmo Klaudia Olender

13 maja to dzień bezpłatnego wejścia do Muzeum Wsi Lubelskiej Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

13 maja to dzień bezpłatnego wejścia do Muzeum Wsi Lubelskiej. Placówka będzie tego dnia czynna dla zwiedzających w godzinach od 9 do 18.