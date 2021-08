W dniu patronki ziół, kwiatów, owoców i zbóż. Pierwsza w historii Zamkowa Wymiana Roślin w Lublinie

W dniu patronki ziół, kwiatów, owoców i zbóż, odbyła się wielka wymiana roślin na dziedzińcu zamkowym. To pierwsza tego typu akcja organizowana przez Muzeum Narodowe w Lublinie.

- Będzie to okazja do zdobycia nowych zaszczepek, sadzonek i dorosłych okazów, które zazielenią Wasze wnętrza, ale także do poznania dzieł o motywach roślinnych, pochodzących ze zbiorów naszego muzeum – można było przeczytać na stronie wydarzenia.