W Firleju spotkali się członkowie i współpracownicy Stowarzyszenia Odra-Niemen. Zobacz zdjęcia

Opuszczona cerkiew na Roztoczu. W tym miejscu powstały sceny do oscarowej produkcji „Zimna Wojna"

Gdzieś na Roztoczu, blisko granicy z Ukrainą, stoi opuszczona i popadająca w ruinę cerkiew. Mimo złego stanu, budowla zachwyciła m.in. reżysera Pawła Pawlikowskiego. W dawnej świątyni, nakręcił on kluczowe sceny „Zimnej Wojny", którą zachwycił się cały świat. Chociaż produkcja, nie zdobyła upragnionego przez mieszkańców Kniaź Oscara, to zapadła w pamięć kinomanom przyjeżdżającym w to miejsce by zobaczyć opuszczoną cerkiew. Aby zobaczyć jak to miejsce wygląda teraz, kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.