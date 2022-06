W Górniku Łęczna pracują nad wzmocnieniami. W poniedziałek pierwszy trening

Trzy tygodnie po ostatnim meczu w PKO Ekstraklasie, piłkarze Górnika wrócą w poniedziałek do Łęcznej i rozpoczną przygotowania do nowego sezonu na boiskach Fortuna 1. ligi. W środę przejdą testy motoryczne, a 18 czerwca zagrają pierwszy z pięciu zaplanowanych sparingów. W trakcie przygotowań trener Prasoł zabierze zespół na pięciodniowe zgrupowanie do Kielc (28 czerwca – 2 lipca), natomiast rozgrywki ligowe Górnik rozpocznie w połowie lipca, wyjazdowym spotkaniem z Puszczą Niepołomice.

Kibice w Łęcznej wyczekują transferowych ruchów, ale na razie klub informuje tylko o odejściach. W Górniku nie zagrają już Leandro, Bartłomiej Kalinkowski oraz Gerson. Władze klubu rozmawiają z kilkoma zawodnikami, ale na wzmocnienia trzeba poczekać. Niewykluczone, że jeden nowy gracz pojawi się na poniedziałkowym treningu. - Możliwe, że do środy podpiszemy trzech, czterech nowych zawodników. Wszystko jest bardzo dynamiczne, kluby zaczynają przygotowania, a zawodnicy wracają z urlopów. Myślę, że to przyśpieszy i już nawet nie w ciągu dnia, a godziny może zmienić się sytuacja. Chcemy, jak najszybciej zapewnić trenerowi zawodników. Pracujemy, żeby ekipę wzmocnić lub zwiększyć rywalizacją – twierdzi Piotr Sadczuk.