W grudniu mistrzostwa świata. „To wyzwanie i wyróżnienie”

W środę z marszałkiem województwa lubelskiego, Jarosławem Stawiarskim, spotkali się prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (a jednocześnie przewodniczący komitetu organizacyjnego mistrzostw), Andrzej Maciejewski oraz prezydent światowej federacji, prof. Ilija Jorga. - Przed Lublinem historyczna szansa, bo na nadchodzących mistrzostwach po raz pierwszy chcemy zjednoczyć światowe karate - mówi prezydent. - W Polsce karate obecne jest od lat i tak naprawdę to jeden z najsilniejszych w ośrodków karate na świecie. Czuję też na sobie pewien obowiązek, bo Polska to kraj mojego ojca. Dziękuję zatem, że możemy zorganizować tę imprezę właśnie tutaj. To bardzo ważne dla przyszłości tej dyscypliny - dodaje Serb.

Decyzja o przyznaniu Lublinowi prawa przeprowadzenia zmagań zapadła na początku tego roku. Kontrkandydatem była Praga, która jednak sama wycofała swoje zgłoszenie.

- Czesi zrozumieli, że będziemy mieli po prostu lepsze możliwości organizacyjne, dlatego zdecydowali się zrezygnować, jednocześnie nas wspierając. Dla nas mistrzostwa to wyzwanie, a jednocześnie wyróżnienie. Na to pracowaliśmy wiele lat. Technicznie impreza jest już gotowa, teraz zaczynamy działać promocyjnie - mówi Andrzej Maciejewski.