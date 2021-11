W Hrubieszowie wybudują zalew dostępny dla plażowiczów Bogdan Nowak

To już nie jest tylko sfera marzeń. W poniedziałek (8 listopada) w hrubieszowskim magistracie uroczyście podpisano porozumienie „na rzecz współpracy” w sprawie budowy zbiornika wodnego na rzece Huczwie w Hrubieszowie. Będzie on miał powierzchnię ok. 20 ha.