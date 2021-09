W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie powstała Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych. Będzie leczyć także chorych na COVID-19

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystego otwarcia mówił: - Klinika jest przystosowana do hospitalizowania wszystkich pacjentów wysoko zakaźnych. Zadaniem tej kliniki jest leczenie chorób zwierzęcopochodnych, m.in. boleriozy i innych chorób związanych z ukąszeniami kleszczy. To jest punkt docelowy, który jednak wpisał się w mapę potrzeb wywołanych pandemią – mówi Sprawka. – Ten oddział jest w tej chwili w sieci szpitali z oddziałami zakaźno-obserwacyjnymi, co jest dla nas wielkim wsparciem.