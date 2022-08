W Kolumbii zakończyły się lekkoatletyczne mistrzostwa świata U20 z udziałem trójki zawodników z Lubelszczyzny. Zobacz zdjęcia

Wspaniały sukces zanotowała na swoim koncie puławianka - Wiktoria Oko, zajmując szóstą lokatę na dystansie 400 m przez płotki. Podopieczna trenera Sławomira Murata w finałowym biegu wystartowala z ósmego toru, pokonując linię mety w czasie 58,56.

– Start Wiktorii uważam za bardzo udany. Marzeniem bylo zakwalifikowanie się do finalu, a jak juz to się stało ambicje znacznie wzrosly i postawilem jej za zadanie wyprzedzic przynajmniej jednej rywalki. Udalo się i Wiktoria wyprzedziła w biegu finałowym dwie wyżej notowane w rankingach Włoszki – podkreśla Sławomir Murat, szkzoleniowiec Wisły Puławy.

– Myślę, że szóste miejsce w tej chwili było osiągnieciem maksymalnym. Co do wyniku, to jestem przekonany, że przy jednym biegu rekord życiowy bylby poprawiony. Wiktoria musiała natomiast biegać trzykrotnie w Cali na tym ciężkim i wymagającym dystansie, więc trzeba bylo oszczędzać siły. Tych za dużo nie bylo ze względu na nie w pełni zrealizowany okres przygotowania specjalistycznego. Wiekszość zawodniczek przebywała bowiem wcześniej na obozach klimatycznych w cieplych krajach, natomiast my musieliśmy biegać po śniegu – dodaje.