W Lubelskiem są już grzyby! Nasi Czytelnicy chwalą się pierwszymi zbiorami. Zobacz [17.06]

NOWE Jaka woda do picia? Który rodzaj wybierać, by się dobrze nawodnić? Sprawdź, czy wyróżnia się woda z mineralna, filtrowana, alkaliczna i inne

Pić trzeba, i to całkiem sporo! Najlepiej, by dzienną dawkę co najmniej 2 litrów napojów stanowiła woda. Którą jednak wybrać przy tak wielu dostępnych rodzajach? I co warto wiedzieć na ich temat, a o czym się zwykle nie mówi? Sprawdź, czym się różnią, a także jakie mają zalety i wady!