W Lublinie będą poszukiwać w ściekach koronawirusa

- Monitoring biologiczno-chemiczny ścieków komunalnych to jest ten pierwszy krok, pierwszy element szerszej układanki przyszłej współpracy między nami – zapowiedział prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS i dodał, że ta umowa ma znacznie szersze spectrum do przyszłej wspólnej kooperacji - będzie dotyczyć prac wdrożeniowo-badawczych, jak i działań dydaktycznych i edukacyjnych.

– Pomysł na badania ścieków pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 zrodził się dość spontanicznie. Poszukiwaliśmy partnera, żeby zająć się czymś o czym, być może czytaliśmy w prasie międzynarodowej, o projektach, które były realizowane w kilku miejscach na świecie. Poszukiwaliśmy kogoś, kto by nam w tym pomógł, w przeprowadzeniu analiz i wniosków – tłumaczył Sławomir Matyjaszczyk, prezes zarządu lubelskiego MPWiK. - Po połączeniu zasobów MPWiK z wiedzą akademicką i biznesem daje nam to dodatkowe możliwości i otwiera przestrzeń do szerokiej współpracy przy badaniu wody i ścieków - dodał. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina zaznaczył, że w działaniach związanych z rozwojem i innowacyjnością bardzo ważna jest współpraca na linii samorząd, nauka i biznes. Nawiązanie takiej kooperacji daje możliwość wykorzystania potencjału wszystkich partnerów umowy. - Jako Lublin udowadniamy, że z jednej strony możemy być inicjatorem takich projektów, a z drugiej odbiorcą rezultatów badań naukowych prowadzonych na lubelskich uczelniach. UMCS wraz z miastem Lublin są ważnymi łącznikami pomiędzy nauką a biznesem. Współpracując ze sobą korzystamy z posiadanych przez wszystkie strony zasobów kadrowych, jednocześnie stymulując popyt na określone kwalifikacje i umiejętności wśród absolwentów oraz budując zaangażowanie pracodawców w procesy kształcenia na lubelskich uczelniach – podkreślał prezydent.

Prace nad projektem trwały już od grudnia ub. r., był to typowy pilotaż, sprawdzający czy rzeczywiście zastosowana metoda będzie wiarygodna. Ścieki pobierano z dziesięciu wybranych punktów, w których wyniki powtórzono pięciokrotnie, co potwierdziło wiarygodność informacji na temat ilości koronowirusa w ściekach. - To badanie jest badaniem ilościowo-jakościowym, czyli to nie jest tak, że my tylko wykrywamy czy ten wirus jest, wykrywamy również jego stężenie i ilość – tłumaczył Maciej Maniecki, prezes spółki Nexbio i zaznaczył, że taka analiza jest niezwykle ważny dla całego społeczeństwa, zwłaszcza teraz w dobie pandemii koronawirusa, a także plasuje Lublin jako pierwsze miasto w Polsce z tak innowacyjnym projektem.