W Lublinie będzie więcej mieszkań komunalnych. ZNK wybuduje bloki na Felinie. Inwestycja może pochłonąć 20 milionów złotych

Po ponad czteroletniej przerwie ZNK wraca na rynek deweloperski. Chodzi o inwestycję na Felinie, na działce położonej między ul. Królowej Jadwigi a Królowej Bony. Z projektu budżetu Lublina na 2022 r. wynika, że w przyszłym roku trafi na ten cel 2 mln zł. To pieniądze na dokumentację oraz rozpoczęcie budowy. ZNK zaczął już szukać firmy, która przygotuje wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową.

Do zagospodarowania jest działka o powierzchni ok. 75 arów. To tereny położone po sąsiedzku działki, gdzie ZNK wybudował trzy bloki. Zostały one oddane do użytku w 2017 roku.

- Budynki mają posiadać cztery kondygnacje mieszkalne oraz kondygnację podziemną z pomieszczeniami technicznymi i komórkami lokatorskimi oraz węzłem cieplnym. Klatki – dwa lub trzy mieszkania na kondygnacji. Wejścia na kondygnacje parteru zaprojektować bezpośrednio z poziomu terenu z dostępem do wszystkich mieszkań parteru dla osób niepełnosprawnych – opisuje wygląd przyszłych bloków ZNK w dokumentacji przetargowej zamawiający.