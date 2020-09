W Lublinie brakuje szczepionek na grypę. Pacjenci zapisują się w kolejkach

- Nie dostaliśmy jeszcze szczepionek przeciw grypie. Po 10 września ma się podobno pojawić Vaxigrip Tetra, która będzie dostępna bezpłatnie dla osób w wieku powyżej 75 lat. Zainteresowanie pacjentów jest ogromne. W poniedziałek mieliśmy co najmniej 15 telefonów z tej sprawie. Niektórzy pacjenci zostawiają numery telefonów, żeby ich zapisać na szczepionkę przeciw grypie. Jeśli będzie u nas już dostępna, to będziemy kolejno oddzwaniać - mówi Dorota Targońska, kierownik apteki Premium Lek w Lublinie.

Pięć sztuk dostała również ostatnio apteka Vital Centrum przy ul. Radości. - Rozeszły się w sekundę - odpowiada Magdalena Bernaciak, kierownik apteki. I dodaje, że hurtownie obiecują iż dostawy będą po 10 września, jednak aptekarzy dochodzą słuchy, że może to tak naprawdę być i w połowie października. - Klienci chcą rezerwować zakup szczepionki i jak chcą zostawiają nam swoje nazwiska i telefony. Na liście mamy ok. 15 zapisów - mówi Bernaciak.

Przypomnijmy, że od września na liście leków refundowanych znajduje się szczepionka przeciw grypie. Dla osób po 75 roku życia szczepienie będzie bezpłatne, a częściowo refundowane dla osób z chorobami współistniejącymi, dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat czy dorosłych od 65 do 75 lat. Problem jest jednak z dostępnością do szczepionek w aptekach. Minister zdrowia powiedział, że pierwsze szczepionki już spływają do polskich hurtowni, a do grudnia Polska ma otrzymać 2 mln sztuk szczepionek.