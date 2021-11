W Lublinie obędzie się kolacja pokazująca więzy kuchni polskiej i niemieckiej

W tym roku Polska i Niemcy obchodzą 30. rocznicę podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Z tej okazji na zaproszenie Ambasady Niemiec w sobotę (27.11) w Lublinie odbędzie się kolacja, podczas której trzy niemieckie mistrzynie sztuki kulinarnej - Luka Lübke, Barbara Stadler oraz Katharina Bäcker będą gotować z szefem kuchni restauracji 2 PI ER, Jakubem Piętowskim.

Kucharze przygotują czterodaniową kolację, której menu będzie niespodzianką dla gości. Dania bazować będą na najlepszych sezonowych produktach wybranych na lokalnym targu i od dostawców restauracji. Do każdego z dań dobrane zostanie wino z portfolio Wines of Germany oraz polskich winnic.

– Nie chcemy powtarzać znanych przepisów i przygotowywać klasycznych dań. Chcemy w odpowiedzialny sposób spojrzeć w przeszłość i zastanowić się, jak sprawić, by to, co jemy, było zdrowsze i lepsze - zarówno dla nas, jak i dla naszej planety – podkreśla niemiecka szefowa kuchni, Luka Lübke.