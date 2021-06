W Lublinie rusza East est - II Festiwal Wschodnich Podróży Klaudia Olender

Od piątku do niedzieli miłośnicy wschodnich wojaży będą mogli wziąć udział w East est – II Festiwalu Wschodnich Podróży. To wyjątkowa okazja do spotkań na żywo z podróżnikami, pisarzami, artystami i naukowcami, którzy odkryją przed nami dalszy i ten bliższy Wschód, czyli rejony Azji i Europy Wschodniej.