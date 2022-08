W Lublinie ruszył Festiwal In Garden 2022. Browar Perła zamienił się w jeden wielki ogród! Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca

To już trzecia edycja festiwalu In Garden w Lublinie. Tereny zabytkowego browaru Perła przy ul. Bernardyńskiej 15 zamieniły się w kolorowe instalacje pełne kwiatów i miejsce do dyskusji dla profesjonalnych projektantów ogrodów i ludzi, którzy pasjonują się ogrodnictwem. Ten festiwal trwający do niedzieli to uczta dla oka i prawdziwa gratka dla zapalonych ogrodników!