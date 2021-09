W Lublinie za darmo pojedziemy autobusami i trolejbusami. Ale tylko przez jeden dzień [13.09] Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski/archiwum

„Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” - to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Zaplanowano go w dniach 16 - 22 września. Na finał kampanii – 22 września – będzie można za darmo jeździć autobusami i trolejbusami, przy czym z tej oferty skorzystają tylko kierowcy, którzy zostawili swoje auta w garażu i przesiedli się do komunikacji miejskiej.