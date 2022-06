W Lublinie zapłacimy więcej za wodę i ścieki? MPWiK chce podwyżki opłat

9,39 zł za metr sześcienny - tyle aktualnie płacimy łącznie w Lublinie za wodę (4,04 zł) i ścieki (5,35 zł). Ale już niedługo może się to zmienić. W środę (15 czerwca) MPWiK złożył wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie o zgodę na podwyższenie opłat. Według nowego taryfikatora, opłata za wodę miałaby wzrosnąć do 5,26 zł, a za ścieki - do 7,04 zł, co łącznie daje 12,30 zł za ich metr sześcienny. Taka cena obowiązywałaby przez rok od wprowadzenia podwyżki.

W następnych latach stawki wzrosłyby kolejno: w drugim roku obowiązywania nowego taryfikatora - do 5,41 zł za wodę i 7,14 zł za ścieki (łącznie 12,55 zł za metr sześcienny), a w trzecim do 5,61 zł za metr sześcienny wody i 7,46 zł za metr sześcienny ścieków (łącznie 13,07 zł).