W Motorze wierzą w młodość. Wietrzenie szatni lubelskiej drużyny ma pozwolić znowu walczyć o awans

Za brak awansu zapłacił trener Marek Saganowski ze swoim sztabem. - Mieliśmy umowę, że jeżeli Motor wejdzie do pierwszej ligi, to kontrakty przedłużają się automatycznie. Tak się nie stało, więc nie było sensu ryzykować jeszcze jednego roku, żeby po tym czasie, przy budżecie zdecydowanie wyższym od Stali Rzeszów, Ruchu Chorzów czy Chojniczanki, Motor nadal był w drugiej lidze – tłumaczy biznesmen, który od 1 lipca, po rezygnacji Marty Daniewskiej, pełni rolę tymczasowego prezesa zarządu.

Po przejęciu Motoru Zbigniew Jakubas postawił na ludzi związanych z Legią Warszawa (Bogusław Leśnodorski, Michał Żewłakow i Marek Saganowski), natomiast w wyborze nowego szkoleniowca pomagali mu dyrektor sportowy oraz właściciel Rakowa Częstochowa.

- To nie znaczy, że teraz będziemy infiltrowani przez ludzi z Rakowa. Natomiast zwykłem się uczyć od lepszych, a Michał Świerczewski jest moim dobrym kolegą i udostępnił mi ludzi od siebie, z którymi rozmawiałem. On i dyrektor sportowy uczestniczyli w kilku przesłuchaniach trenerów i razem podejmowaliśmy decyzje. Natomiast z trzema ostatnimi osobami, którymi się interesowaliśmy, rozmawialiśmy już sami z panem Arkiem (Onyszką – red.). Były duże nazwiska, które chciały przyjść do Motoru, ale wiedzieliśmy, że trzeba odpuścić trenerów, którzy przez 20 lat wędrują z klubu do klubu – mówi Jakubas.