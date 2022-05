W niedzielę piłkarki nożne ekstraligowego Górnika podejmują Czarne Sosnowiec i mogą wywalczyć srebrny medal mistrzostw Polski

Do końca trwającej kampanii pozostały już tylko dwie serie gier. W tabeli prowadzi UKS SMS Łódź, mający na swoim koncie 49 punktów. Trzy oczka mniej mają drugi w tabeli Górnik, i zajmujące trzecią pozycję Czarni.

Łęcznianki mają jeszcze matematyczne szanse na pierwsze miejsce, ale ekipa z Łodzi musiałaby dwa razy się potknąć, ponieważ ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań. W sobotę UKS SMS zmierzy się na wyjeździe z piątym AZS UJ Kraków, a tydzień później zagra u siebie z dziesiątą Olimpią Szczecin. Górniczki natomiast czeka konfrontacja w Bydgoszczy z zajmującym ósmą pozycję KKP.

W poprzedniej serii gier Górnik wygrał w gościach ze zdegradowanym już Rekordem Bielsko-Biała 5:1, a UKS SMS rozgromił przed własną publicznością APLG Gdańsk 6:1.

– W Bielsku-Białej wyszliśmy na murawę z zamiarem szybkiego otwarcia wyniku i już w 2. minucie po pięknej zespołowej akcji Oliwia Rapacka zdobyła bramkę – mówi Robert Makarewicz, trener Górnika. – Później mieliśmy sporo klarownych sytuacji, ale niespodziewanie po uderzeniu piłką w plecy, podyktowano przeciwko nam rzut karny i mecz zrobił się bardzo agresywny. Niestety musieliśmy go okupić kontuzją Agaty Guściory. W drugiej połowie łatwo dochodziliśmy do kolejnych sytuacji i przypieczętowaliśmy nasze zwycięstwo. Dalej jesteśmy w grze o najwyższe laury i o to nam chodziło.