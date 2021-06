W nocy okradli i dotkliwie pobili 75-latka z powiatu biłgorajskiego. Wpadli w ręce policji

Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 czerwca. Policjanci z posterunku w Potoku Górnym podczas patrolu w Biszczy zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn, którzy szli pieszo, mając przy sobie torby podróżne. Podczas legitymowania okazało się, że są to dwaj mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku 35 i 37 lat. Zapytani przez funkcjonariuszy o powód pobytu w powiecie biłgorajskim, nie potrafili podać racjonalnego wyjaśnienia, co wzbudziło podejrzenia u mundurowych.

- Po sprawdzeniu podręcznego bagażu i odzieży nieznajomych, przy młodszym z nich policjanci odnaleźli portfel z dokumentami należącymi do 75-letniego mieszkańca powiatu biłgorajskiego oraz kilka tysięcy złotych. Mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć, w jaki sposób weszli w posiadanie cudzego portfela - opisuje mł. asp. Joanna Klimek z biłgorajskiej policji.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, kolejny patrol policji udał się do domu starszego mężczyzny, do którego należały znalezione dokumenty.