W nowej akademii znajdą przyszłych mistrzów? AZS UMCS prowadzi nabór

– Dla tych z przedziału 7-10 lat jest to przede wszystkim zabawa, żeby czerpały radość ze sportu. To podstawa do rozpoczęcia sportowej przygody – mówi koordynator projektu, czynny zawodnik a jednocześnie trener, Łukasz Żak. – Podopiecznym w wieku 11-14 lat już w większym stopniu przemycane będą elementy lekkoatletyczne, na przykład technika biegu czy skoczność. To pomoże dzieciom zdecydować, którą dyscyplinę będą chciały trenować – dodaje.

Szkolenie młodych adeptów sportu nie jest dla klubu akademickiego nowością. Zielono-biali prowadzą już akademie pływania i koszykówki, a w poprzednim roku zajęli 5. miejsce w kraju w ministerialnej, ogólnopolskiej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

– Mamy już swoje akademie, a ta jest kolejną z nich. Docelowo chciałbym, aby wszystkie funkcjonowały kiedyś w ramach jednego projektu, jakim byłaby Akademia Sportu AZS UMCS Lublin – wyjaśnia prezes Klubu Uczelnianego, Rafał Walczyk.