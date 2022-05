W oczekiwaniu na cud. Kreta - kraina usiana świątyniami i przydrożnymi kapliczkami Bogdan Nowak

Grecja to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych wypraw wybieranych przez Polaków. A jeden z najpiękniejszych zakątków tego kraju to Kreta. Nie tylko morze, wspaniałe plaże czy zabytkowe uliczki miast są tam godne uwagi. Warto zajrzeć także m.in. do licznych cerkwi oraz przyjrzeć się kapliczkom przydrożnym, którymi wręcz usiany jest ten piękny zakątek Europy.