W Osuchach upamiętnią bohaterskich partyzantów. Pójdą na to miliony złotych

- My po prostu nadal żyjemy historią II wojny światowej. Wyryła ona w sercach wszystkich mieszkańców niezatarte ślady - mówi Stanisław Kozyra, wójt gminy Łukowa. – Obawiamy się jednak, że historia bohaterskich działań polskich oddziałów partyzanckich oraz martyrologii okolicznej ludności jest nadal zbyt mało znana. Chcemy aby to się zmieniło. Taka będzie rola nowego muzeum.

Czerwiec 1944 roku był w gminie Łukowa niezwykle tragiczny. Wówczas jednostki frontowe Wehrmachtu zajęły pozycje wyjściowe do ponurej operacji o kryptonimie „Sturmwind”. Niemieckie oddziały liczyły prawie 30 tys. żołnierzy. Utworzony został wówczas ogromny kocioł, w którym znalazła się także m.in. cześć Lasów Janowskich. Otoczone zostały głównie oddziały AK i BCH.

Do bitwy doszło 14 czerwca na Porytowym Wzgórzu. Niemców odparto, a w nocy udało się partyzantom wyrwać z kotła i przedostać do Puszczy Solskiej. Niewiele to pomogło.