W parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie modlą się o pokój na granicy polsko-białoruskiej

- W dobie zagrożenia naszych granic, gdy polscy żołnierze, funkcjonariusze straży granicznej i policji, z narażeniem życia służą na granicy polsko-białoruskiej, chcemy prosić św. Andrzeja Bobolę, który wielokrotnie wypraszał łaski potrzebne naszemu narodowi, by znów stanął w obronie naszej Ojczyzny – tłumaczy ks. Mirosław Ładniak, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie. - Jednocześnie chcemy prosić za migrantów, którzy stali się ofiarami wojny hybrydowej o możliwość powrotu do swoich rodzin i do normalnego życia - dodaje.

Modlitwy rozpoczęły się 16 listopada i potrwają do pierwszej niedzieli adwentu, która przypada w tym roku 28 listopada. Wierni będą się modlić o pokój na granicy codziennie, po wieczornej mszy świętej, w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do soboty około godz. 18.45, a w niedzielę ok. 18. W modlitwie można wziąć też udział poprzez transmisję on-line za pośrednictwem strony internetowej lubelskiej parafii www.bobola.pl.