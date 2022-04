W piątek siatkarzy ze Świdnika czeka najważniejszy mecz w sezonie 2021/22

W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest obecnie remis 1:1. W pierwszym półfinałowym pojedynku fazy play-off świdniczanie sprawili sporą niespodziankę, wygrywając w Będzinie po tie-breaku. Team trenera Witolda Chwastyniaka nie wykorzystał jednak szansy na awans do finału z wyżej notowanym rywalem, przegrywając w miniony poniedziałek rewanż we własnej hali 1:3.

– Wytrzymaliśmy ciśnienie. Jeśli w piątek zagramy tak jak w poniedziałek w Świdniku, to o rezultat będę spokojny – podkreśla Wojciech Serafin, szkoleniowiec MKS Będzin. – Avia to naprawdę dobry i groźny zespół, o czym przekonaliśmy się już w tym sezonie. Musimy zachować więc spokój oraz koncentrację i po prostu zagrać swoje – dodaje.

Świdniczanie są rewelacją Tauron 1. Ligi. W ćwierćfinale wyeliminowali wyżej rozstawioną ekipę Chemeko- System Gwardii Wrocław, a teraz stoją przed szansą na wygranie rywalizacji z będzinianami, którzy są jednym z głównych kandydatów, aby awansować do PlusLigi.