W powietrzu i na morzu. Gdańsk czeka na mieszkańców Lubelszczyzny

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Portem Lotniczym Lublin i Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprosiła grupę lubelskich dziennikarzy, by sprawdzili i opisali uroki nadmorskich miejscowości. Nasze obtarte, pełne odcisków stopy i opalone czoła świadczą o tym, że sprawdziliśmy dla Was każdy zakątek. Wspólnie też uznaliśmy - cztery dni na Pomorzu to zdecydowanie za mało. A i wyjazd bez moczenia stóp w morzu też może być udany.

Gdańsk - myk i już jesteś

Każdy kto kilka czy kilkanaście lat temu był nad morzem zwraca uwagę nie na piękne widoki, czy ciekawą architekturę, ale na bardzo długą jazdę pociągiem lub samochodem. Spędzenie kilkunastu lub czasem nawet kilkudziesięciu godzin w drodze skutecznie odstraszała turystów, którzy woleli w tym czasie dolecieć na Karaiby, a nie patrzeć na bałtyckie plaże pod często zachmurzonym niebem.