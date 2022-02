W rocznicę śmierci sierż. Jana Leonowicza ps. „Burta”, żołnierza AK Grzegorz Makus, IPN Lublin

71 lat temu, 9 lutego 1951 r., w zasadzce zorganizowanej we wsi Nowiny w gm. Susiec przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, poległ sierż. Jan Leonowicz „Burta”, żołnierz Armii Krajowej, dowódca jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie. Jego ciało przewieziono do siedziby tomaszowskiego PUBP i pogrzebano w nieznanym do dzisiaj miejscu.