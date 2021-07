W tym czarnym pokoju jest czarny kot. I my go znajdziemy, nawet gdyby go tam nie było. Tak mniej więcej odczytuję deklarację pani Cinzii Masiny z Komisji Europejskiej, która podczas środowej konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny na lata 2021-2027 wyraziła obawę, że na Lubelszczyźnie nie zostaną spełnione wszystkie cele wymienione w programie. Powodem ma być „dyskryminacja wobec niektórych grup społecznych”. Jak mówiła przedstawicielka KE, „ważne są prawa człowieka, w tym kontekście martwią niektóre postanowienia władz lokalnych, w tym województwa lubelskiego”.

Sprawdziłem zatem, które stanowiska sejmiku godzą w prawa człowieka (abstrahując od tego, czym są dzisiaj prawa człowieka, bo zgodnie z przyjętą w czerwcu przez Parlament Europejski rezolucją, prawem człowieka jest aborcja). Nie znalazłem żadnego. Wiem natomiast, które stanowisko jest tak nazywane. Chodzi o „Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych”. Stanowisko nie ma skutków prawnych (podobnie jak rezolucja PE o aborcji jako prawu człowieka), ale zdecydowanie mają one – zarówno stanowisko jak i rezolucja, wymiar symboliczny. I w sferze symboli rozgrywa się ten spór.