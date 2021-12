W siódemkę! Niesamowite koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin wyszarpały awans w Mińsku

Zawodniczki z Lublina tej sztuki dokonały w siódemkę, bo w meczu wystąpić nie mogły trzy zawodniczki, u których testy na koronawirusa dały wynik pozytywny oraz kontuzjowane Wiktoria Duchnowska i Martina Fassina. W kadrze meczowej zabrakło również Ivany Jakubcovej.

Początek spotkania, a w zasadzie cała pierwsza połowa były bardzo wyrównane. Stawką meczu był awans i żadna z ekip nie pozwalała rywalkom odskoczyć choćby na kilka punktów. To co prawda udało się lubliniankom w końcówce drugiej kwarty, kiedy po trafieniu Natashy Mack wygrywały 29:25. Jednak momentalnie do remisu doprowadziła Anastasiya Verameyenka (29:29). Przy takim rezultacie drużyny udały się szatni.

Po przerwie powoli minimalną zaliczkę zaczęły wypracowywać prowadzone w tym spotkaniu przez Marka Lebiedzińskiego zawodniczki. “Trójką” popisała się Kamiah Smalls, a Pszczółki wygrywały po tym rzucie 39:34. Do ośmiu punktów różnica urosła po trafieniu z dystansu Klaudii Niedźwiedzkiej (37:45). Białorusinki zdołały jednak jeszcze zmniejszyć dystans do zdecydowanie bardziej podmęczonych od siebie Pszczółek. Przed ostatnią odsłoną AZS prowadził 49:45.