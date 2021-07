W środę w Lublinie może być nawet 35 stopni. Kiedy będzie chłodniej?

Dla naszego regionu zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.

Bardzo wysokie temperatury będą jeszcze nam towarzyszyć do soboty. W najbliższych dniach słupki rtęci pokażą:

czwartek: 32 stopnie;

piątek: 29 stopni;

sobota 32 stopnie.

Chłodniej będzie dopiero od niedzieli. W przyszłym tygodniu temperatura nie będzie przekraczała 25 stopni.

Wysokie temperatury dają się we znaki każdemu z nas. Jednak w połączeniu z brakiem wyobraźni i rozsądku mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Apelujemy, by pod żadnym pretekstem nie zostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci ani zwierząt. Przypominamy również, że korzystając z kąpielisk, przy wchodzeniu do wody należy schładzać się stopniowo. Nagła zmiana temperatury może wywołać szok termiczny, który może skończyć się tragicznie.